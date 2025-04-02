Только четверть архангелогородцев считает себя подверженой игромании

Возможность установления самозапрета на участие в азартных играх больше интересна молодым мужчинам с заработком выше среднего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что ежегодно в России ставки делают около 6 млн человек на сумму более 1 трлн рублей. В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Горожане смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Согласно ранее проведенному опросу SuperJob, каждый второй архангелогородец поддержал эту инициативу.

Установить самозапрет планирует каждый четвертый (24%), причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества: «Я уже установил самозапрет на кредиты и самозапрет на азартные игры тоже установлю». Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 50% горожан, аргументируя: «Кто хочет зарабатывать, тот не будет связываться с азартными играми»; «У меня хорошо развито чувство самоконтроля». 26% пока не определились.

Установить самозапрет чаще планируют мужчины (28% против 20% среди женщин). Среди молодежи до 35 лет число желающих воспользоваться механизмом «Стопазарт» выше (31%), чем среди тех, кто старше (21% среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет и 20% — от 45 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты готовы установить запрет: 17% с доходом до 50 тысяч рублей и 25% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч.

Склонные к азарту архангелогородцы чаще готовы включить самозапрет по сравнению с теми, кто не склонен к риску (35 и 22% соответственно).