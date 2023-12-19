Архангелогородцы поддерживают самозапрет на выдачу кредитов

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить россиян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают более 70% архангелогородцев. Чаще всего — те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (80%). Против высказались только 6%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан».



За два года число северян, одобряющих введение самозапрета на выдачу кредита, возросло с 64% до 74%.



Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 45% опрошенных. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (51%) и лица, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (48%).

(фото с https://nsk.rbc.ru)