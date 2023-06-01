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Почти треть архангелогородцев готова поставить самозапрет на кредитование

Кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов.

Большинство архангелогородцев (79%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 28% респондентов уже решили, что поставят запрет на выдачу кредитов, как только заработает соответствующий функционал. 32% пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 россиян не определились с решением по этому вопросу.

 Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 30% против 25% соответственно.

 Чем старше люди, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 15% среди молодежи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет.

 Жители Поморья, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (23 и 30% соответственно).

01 сентябрь 08:31 | : Будни

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