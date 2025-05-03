Бессмертный экипаж вернулся на улицы Архангельска

В День Победы самой многочисленной колонной Бессмертного полка в столице Поморья вновь стал Бессмертный экипаж. В его составе прошли более 3,5 тыс. человек, они несли портреты моряков, как участников союзных конвоев, так и тех, кто в годы Великой Отечественной войны был участником Битвы за Арктику на самом северном фланге огромного фронта, а полем боя для них был суровый Северный ледовитый океан.

9 мая в честь 80-летия Великой Победы Клуб «Братство Северных конвоев» традиционно собрал архангелогородцев, чтобы пройти единой колонной Бессмертного экипажа в составе Архангелогородского Бессмертного полка. В один строй встали члены Советов ветеранов Северного морского пароходства и Архангельского тралового флота, кадеты морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и юнги средней школы Соловецких юнг, курсанты и преподаватели Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, а также учащиеся кадетских классов школ Архангельска.

Бессмертный экипаж – это символ единства, преемственности памяти и традиций жителей столицы Русского Севера – города воинской славы Архангельска. Дети войны, родные и близкие участников Северных конвоев вновь прошли в едином строю, неся в руках портреты своих героев, защищавших страну от гитлеровской агрессии на море, в воздухе и на суше.

Одним из традиционных символов праздничной колонны Бессмертного экипажа является флаг Клуба «Братства Северных конвоев». Перед началом шествия реликвию торжественно вручили курсанту Арктического морского института им. В. И. Воронина Алексею. Гаврилову.

- Этот флаг Клуба «Братства Северных конвоев» основанного в 1991 году, когда праздновалась юбилейная годовщина прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск. Тогда ещё были живы ветераны - участники Северных конвоев. Они были очень активны, а клуб был международным. Сейчас в его составе – потомки участников конвоев, а сам флаг является музейным предметом. Но каждый год на День Победы мы его несём перед колонной Бессмертного экипажа как важный символ, потому что мы историю Северных конвоев не забываем, не вычёркиваем и не переписываем. Это важнейшая страница в истории Архангельска, - подчеркнул перед началом шествия директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

С большой гордостью принял ценнейшую реликвию курсант Алексей Гаврилов. Невозможно было не спросить молодого человека, что он испытывает в эту минуту, осознавая, что поведёт за собой потомков участников Великой Отечественной войны, северян, участников арктических сражений.

- Я впервые принимаю участие в шествии Бессмертного экипажа. Для меня вручение флага очень многое значит. Я всегда хотел это сделать, выполнить эту важную миссию. После окончания учёбы в Арктическом морском институте я хотел бы отправиться работать в море на танкере, а затем, получив практический опыт, продолжить обучение в морской академии имени адмирала Макарова, - поделился флагоносец Бессмертного экипажа, курсант Арктического морского института им. В. И. Воронина Алексей Гаврилов.

В этом году в составе «Бессмертного экипажа» с портретами героев традиционно прошли и потомки членов команды ледокольного парохода «Александр Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также родственники моряков и пассажиров с парохода «Марина Раскова», который составе конвоя БД-5 12 августа 1944 года был потоплен немецкой подводной лодкой U-365 в Карском море у острова Белый.

- В последнее время отечественная историография не разделяет внутреннее каботажное плавание и внешнее. Моря-то те же. Неважно, что ты идешь в Рейкьявик, на Диксон или на восток. Это одинаково сложный и опасный переход. В этом году шествие в очной форме, и «сибиряковцы» и «расковцы» идут колонной вместе в Бессмертным экипаже, - рассказал общественный руководитель объединения «сибиряковцев» Василий Абрамовский.

С дрожью в голосе, комом в горле, но неподдельной гордостью за подвиг предков некоторые из них поделились историей своих героев.

- Я являюсь внучкой машиниста первого класса ледокольного парохода «Александр Сибиряков» Дмитрия Адриановича Шарапова. Дедушке было 27 лет, когда он погиб на ледокольном пароходе… Трое детей остались круглыми сиротами. Воспитала их моя прабабушка Ластина Прасковья. Очень тяжело об этом говорить. Он не должен был пойти в этот рейс, но пошёл на замену, подменил другого моряка. Семейным архивом занимаюсь я, всё собирала по крупицам, работала в Архангельском областном архиве. Всё это передаю потомкам. У меня теперь племянница заботится о памяти предков. Всё будет в надёжных руках. Мы принимаем участие в шествии с самого первого Бессмертного полк». Наш Бессмертный экипаж ходил даже тогда, когда все остальные не ходили, а мы — каждый год собираемся несмотря ни на что, - со слезами на глазах рассказала Ольга Шарапова.

Возвращения очного формата ждали многие архангелогородцы. В их числе – постоянные участники Бессмертного экипажа супруги Сергей и Антонина Поздеевы.

- Мы участвуем в этом проекте с 2015 года вместе с детьми и внуками, даже самыми маленькими. Для нас это праздник! В нашей семье много героев войны, сделано 8 штендеров. Некоторые из них нам помог изготовить депутат Александр Фролов, – рассказала Антонина Поздеева. – Среди них – боцман ледокольного парохода «А. Сибиряков» Андрей Тихонович Павловский, который спас капитана, прошёл все пытки, но не сдал своих. Он был родом из Лопшеньги, и мы мечтаем установить в этой деревне памятный знак. Надеемся, что в этом году всё случится: нам в этом помогает национальный парк «Онежское Поморье». Ну а главная наша мечта сбылась: мы вновь прошли в колонне Бессмертного экипажа по улицам Архангельска. Очень ценно, что акция вернулась в традиционный формат в год 80-летия Победы.

Акция «Бессмертный экипаж» в очередной раз показала, что судьбы северян, неразрывно связаны с героическими походами участников Северных конвоев. А передать атмосферу сплочённости и эмоции праздничного дня тысячам зрителей со всех, даже самых отдалённых уголков Поморья вновь позволила прямая трансляция телеканала «Регион 29», которую удалось организовать благодаря партнёрской поддержке Группы Аквилон.

- Уже десять лет, с 2015 года, реализуется проект Бессмертный экипаж. Это абсолютно безвозмездная история, волонтёрская. Мы очень рады, что в этом году шествие снова прошло в очном формате, а наша колонна была самой многочисленной. Это наша дань памяти тем, благодаря кому Архангельск носит высокое звание – город воинской славы! - поделился один из организаторов Бессмертного экипажа Георгий Гудим-Левкович.

- Мы пришли с супругой и дочкой, чтобы почтить память участников Северных конвоев. Прошлые годы акция проходила в онлайн-формате, который, конечно, невозможно сравнить с ощущением, когда ты идёшь в многотысячной колонне с портретами своих родственников. В такие моменты чувствуешь сопричастность своей семьи к такому Великому празднику. Группа Аквилон 10 лет поддерживает проект Бессмертный экипаж. За это время при поддержке компании было изготовлено свыше трёх с половиной тысяч портретов участников Северных конвоев, участников Битвы за Арктику, - отметил участник шествия, операционный директор Группы Аквилон Михаил Фролов.

И вот колонны построены, баннеры натянуты, флаги развиваются на холодных северных ветрах. Много горьких и радостных историй скрывается под фотографиями, на плакатах с именами и фамилиями ветеранов. Медленно и верно идёт река людской памяти, река, бурлящая в сердцах ныне живущих поколений Архангельска и всей области. А тем временем флаги наших прадедов и дедов переходят в руки молодых и улыбчивых ребят — кадетов и курсантов, поднимающих гордо полотнища предков над просторами Северной Двины, где в воздухе сегодня витает лишь одно слово — Победа!

Бессмертный экипаж продолжает своё движение вперёд!



