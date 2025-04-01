Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев голосует за бесплатное образование для технарей

Инициатива парламентариев о полностью бесплатном образовании для технарей получила одобрение большинства: 8 из 10 архангелогородцев — за. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 83% экономически активных архангелогородцев: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 5%, еще 12% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»

Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин (85 и 81% соответственно). Среди архангелогородцев старше 45 лет инициативу поддержал 91%: «Образование всё должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 75% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 90% среди архангелогородцев с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 85% родителей учащихся 8—11 классов.

 

24 апрель 13:05 | : Будни

Главные новости


Экономическая стратегия Дональда Трампа
Пасхальное послание митрополита Корнилия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (309)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20