Большинство архангелогородцев голосует за бесплатное образование для технарей

Инициатива парламентариев о полностью бесплатном образовании для технарей получила одобрение большинства: 8 из 10 архангелогородцев — за. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 83% экономически активных архангелогородцев: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 5%, еще 12% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»

Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин (85 и 81% соответственно). Среди архангелогородцев старше 45 лет инициативу поддержал 91%: «Образование всё должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 75% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 90% среди архангелогородцев с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 85% родителей учащихся 8—11 классов.