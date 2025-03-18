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Архангельские родители не скупятся детям на карманные расходы

78% родителей младших школьников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет в Архангельске дают своим детям деньги на карманные расходы. С возрастом контроль родителей над расходами детей ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 16% родителей, то за тратами старшеклассников — уже 45%.

Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям в среднем дают 570 рублей в неделю, ученикам средней школы — 880 рублей, а старшеклассникам — 13270 рублей.

На каких условиях школьники получают карманные средства? Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».

(фото с https://vk.com/wall-137456549_3414) 

23 апрель 08:00 | : Будни

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