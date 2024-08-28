Архангельские родители сидят за учебниками со своими детьми

3 из 100 родителей студентов вузов серьезно вовлечены в процесс получения ребенком высшего образования: им регулярно приходится писать за своих детей курсовые и делать «домашку». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие родители школьников и студентов колледжей и вузов из Архангельска.

86% родителей школьников помогают своим детям с выполнением домашних заданий: из них каждый третий признал (32%), что делает это часто, а каждый второй (54%) — время от времени.



Чаще постоянная помощь с уроками требуется ученикам начальной школы: об этом сообщили 55% родителей («Современные учебники составлены так, что иногда учащийся без помощи взрослых не в состоянии понять, что от него требуется»). 23% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 7%.



Но и с поступлением ребенка в среднее профессиональное или высшее учебное заведение далеко не всем родителям удается избавиться от домашних заданий своих детей (мы специально опросили матерей и отцов студентов 2 курса и старше, т. к. первокурсники за первые три недели учебы могли не успеть привлечь родителей к выполнению д/з). 4 из 100 родителей студентов колледжа регулярно помогают своим детям, среди родителей студентов вузов такие тоже есть — их 3%.

(картинка с https://dzen.ru/a/ZUu7pjeg5mqu4MNC)