В Архангельск снова придет "Еда поморская". Открыт прием заявок

Производителей гастрономических сувениров уже приглашают к участию, сообщает Центр развития туризма и культуры Архангельской области. Подробности от издания «Регион 29»:

- 28 и 29 июня на площади у Архангельского театра драмы состоится уличный фестиваль «Еда поморская». В рамках фестиваля пройдёт ярмарка гастрономических сувениров.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые создают гастрономические сувениры или посуду с региональной тематикой.



Для участия необходимо подать заявку.



Участие в ярмарке бесплатное, но для реализации продукции необходимо использовать контрольно-кассовую технику.



Заявки принимаются по 18 апреля включительно. Результаты будут объявлены 23 апреля.