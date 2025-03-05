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В Архангельск снова придет "Еда поморская". Открыт прием заявок

Производителей гастрономических сувениров уже приглашают к участию, сообщает Центр развития туризма и культуры Архангельской области. Подробности от издания «Регион 29»:

- 28 и 29 июня на площади у Архангельского театра драмы состоится уличный фестиваль «Еда поморская». В рамках фестиваля пройдёт ярмарка гастрономических сувениров.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые создают гастрономические сувениры или посуду с региональной тематикой.

 Для участия необходимо подать заявку.

 Участие в ярмарке бесплатное, но для реализации продукции необходимо использовать контрольно-кассовую технику.

 Заявки принимаются по 18 апреля включительно. Результаты будут объявлены 23 апреля.

14 апрель 10:29 | : Будни

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