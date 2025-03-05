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В Архангельской области летчики несуществующего аэропорта получили памятные медали

Активисты РУСО Пинежского муниципального округа провели награждение памятными медалями ЦК КПРФ по представлению председателя Архангельского регионального отделения РУСО. В числе награжденных уважаемые и заслуженные пинежане, внесшие личный вклад в функционирование малой авиации на Севере.

 К сожалению, аэропорт в Карпогорах разделил незавидную участь огромного количества таких же небольших сельских воздушных гаваней по всей России, ликвидированных в недалеком прошлом. Но люди, связавшие свою жизнь с летным искусством, остались, о чем привычно постарались забыть во всех эшелонах власти.

 В этот праздничный день, отдавая дань уважения, медали были вручены летчикам Чемакину Александру Александровичу, Постникову Михаилу Петровичу, Долгобородову Александру Григорьевичу, действующему инструктору парашютно-пожарной команды Тимофееву Сергею Алексеевичу и парашютисту-пожарному Исакову Олегу Витальевичу.

 

 

12 апрель 17:41 | : Будни

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