Депутаты оценили работу Детской школы народных ремёсел: здесь сохраняют северные традиции и воспитывают новых мастеров

Депутаты Архангельской городской Думы побывали в Детской школе народных ремёсел – уникальном учреждении, где бережно хранят наследие предков и обучают юных архангелогородцев старинным промыслам.

Экскурсию для гостей провели директор школы Ирина Огородник и её основатель, почётный житель Архангельска Владимир Бурчевский.

«Для нас большая честь принимать депутатов – это уже второй их визит. Такое внимание важно не только для коллектива, но и для учеников и их родителей. Ведь наша главная задача – привить детям любовь к народной культуре, научить их ремёслам и сохранить традиции Русского Севера», – отметил Владимир Николаевич.

35 лет традиций

В 2025 году школа отмечает юбилей – 35 лет. За эти годы здесь сложилась особая система обучения, основанная на преемственности мастерства. Сегодня в школе 465 учеников осваивают резьбу по дереву, северную вышивку, плетение из бересты и другие ремёсла.

Депутаты осмотрели мастерские и музейный фонд, где хранится более 2000 работ – от этнографических предметов до современных авторских изделий.

«Потрясающе видеть, как дети создают такие вещи! Особенно вдохновляет, что многие выпускники возвращаются сюда уже в качестве педагогов», – поделилась впечатлениями депутат Юлия Чудакова.

Обновлённые мастерские и новые планы

Гости высоко оценили капитальный ремонт, который длился пять лет. Были укреплены фундаменты, обновлены фасады, отреставрированы мастерские и создана архитектурная подсветка.

«Здание требует особого подхода: деревянная часть построена в 1917 году, каменная – в 1997-м. Но теперь школа выглядит достойно – каждая деталь продумана», – рассказала Ирина Огородник.

В ближайшие три года традиционные ремёсла начнут изучать ещё 380 детей – но уже в своих школах. Детская школа народных ремёсел станет ресурсным центром, обучая педагогов из других учреждений.

Поддержка для будущего мастеров

Однако школе нужна помощь: не хватает материалов и современного оборудования.

«Наша цель – найти пути поддержки. Это важное учреждение, где рождаются новые мастера. Мы обсудили с руководством возможные решения, в том числе привлечение предпринимателей», – отметил председатель комиссии по социальным вопросам Сергей Сорокин.

Иван Воронцов, председатель гордумы, подчеркнул:

«Школа – жемчужина Чумбаровки. Мы сделаем всё, чтобы она развивалась и дальше сохраняла наше культурное наследие».

🔹 Школа ждёт новых учеников! Если хотите, чтобы ваш ребёнок научился традиционным ремёслам, записывайтесь на занятия.