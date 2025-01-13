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Больше четверти мужчин Архангельска готовы уйти в декрет вместо жен

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Архангельска.

В Архангельске число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, на данный момент – 11%.

Число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, составляет 56% (каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 24% считают это маловероятным).

27% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 17% считают такую ситуацию вполне возможной.

(фото с https://lisa.ru) 

10 апрель 08:42 | : Будни

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