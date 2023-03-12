В Архангельской области 2% мужчин уходили в декретный отпуск

Кому уходить в декрет по уходу за ребенком – мужчине или женщине? Как часто мужчины берут на себя такую роль, а также надо ли спрашивать о детях и семейном положении на собеседовании – служба исследований hh.ru опросила соискателей и работодателей и узнала ответы.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей СЗФО и в том числе из Архангельской области о том, нужно ли при приеме на работу задавать соискателям и в том числе кандидатам-женщинам вопрос о перспективах появления у них детей и семейном положении. Выяснилось, что больше трети (34%) работодателей отмечают, что у них в компаниях есть практика интересоваться семейным положением кандидатов и перспективами деторождения. Причем такие вопросы задаются в ходе собеседования и мужчинам, и женщинам. Еще четверть (25%) опрошенных работодателей отметили, что задают такие вопросы в зависимости от уровня должности будущего работника. Не имеют подобную практику 33% представителей компаний. Остальные затруднились ответить.

Более того, каждый второй опрошенный работодатель (48%) в ходе опроса заявил, что именно соискателям-женщинам вопрос о детях и семейном положении задавать нужно. Причем из числа этих опрошенных 17% уверены, что это обязательный вопрос на собеседовании, а 31% компаний могут задать подобный вопрос, но не считают его обязательным. С другой стороны, 43% компаний ответили, что спрашивать у женщин в ходе собеседовании об их семейном положении и перспективах появления у них детей не стоит. Остальные затруднились ответить.

«Наше исследование показало, что во взглядах работодателей наметились качественные изменения. Так, в ходе аналогичного опроса 2019 года, 66% работодателей заявили, что женщин на собеседовании нужно спрашивать про семью и планах на детей. За четыре года доля таких работодателей сократилась на 18%. И соответственно на 15% выросло число компаний, где считают неприемлемым уточнять у кандидатов подобную личную информацию», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Со стороны соискателей мнения также разделились: 70% респондентов заявили, что в целом считают подобные вопросы приемлемыми, а 21% не хотят, чтобы у них спрашивали о планах на будущее в вопросе семьи и детей. Остальные затруднились ответить.

Между тем согласно ТК РФ, отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка (а также бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком). Важно, что если ребенок один, то и декретный отпуск может взять только один член семьи, а вот если родилась двойня, то уйти в декрет можно вдвоем. При желании родители могут уходить в отпуск по уходу за ребенком по очереди, это не запрещено. Также стоит учитывать, что мужчина уйти в декретный отпуск может только тогда, когда у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам.

Но фактически отцы детей крайне редко пользуются этим правом – традиционно в декретный отпуск в нашей стране уходят женщины.

«Согласно базе резюме hh.ru, информация о том, что какое-то время соискатель находился в отпуске по уходу за ребенком, с начала 2023 года была указана в 86 000 резюме россиян. Из них лишь в 3% об этом заявляли мужчины, в остальных 97% — это были женщины. В Архангельской области ситуация похожая: с начала 2023 года лишь 2% мужчин отмечали в информации о себе, что находились в отпуске по уходу за ребенком, в остальных случаях уходили в декрет женщины Архангельской области.

В целом по регионам СЗФО с начала года лишь в 4% резюме мужчин было указано, что они находились в отпуске по уходу за ребенком. Интересно, что чаще других указывали в информации о себе, что были в подобном отпуске мужчины-соискатели из Новгородской области (каждый десятый соискатель с начала года или в 11% мужских резюме).

Вероятно, многие семьи даже не задумываются о том, что уйти в отпуск по уходу за ребенком может отец, а не мать – так сложилось исторически. Кроме того, определенную роль играет и разница в уровне заработных плат: чаще всего доходы мужчин выше, поэтому уходить в декрет им невыгодно для семьи. В свою очередь, ситуации, когда отец все же уходит в отпуск по уходу за ребенком, нередко связаны с тем, что мать имеет более высокий доход и активно строит карьеру», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.