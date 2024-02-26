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Суровые поморские мужики больше не хотят идти в декретный отпуск вместо жен

Отцов, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше.

63% мужчин Поморья трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. За год энтузиазма у мужчин поубавилось: в 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%,а сейчас — 37%.

 Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей —минимум за последние 25 лет.

(фото с https://images.ctfassets.net)  

27 март 09:26 | : Будни

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