Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему с годами время ускоряется: научное объяснение

В детстве каникулы длятся вечность, а каждый день приносит что-то новое. Но чем старше мы становимся, тем стремительнее летят месяцы и годы. У этого явления есть три основные причины.

  1. Эффект новизны
    В детстве мозг активно запоминает новые впечатления, делая время "насыщенным". Во взрослой жизни рутина преобладает, и однообразные дни сливаются воедино, создавая ощущение быстротечности времени.

  2. Математика восприятия
    Для пятилетнего ребенка год — это 20% его жизни, а для пятидесятилетнего — лишь 2%. Чем больше прожитых лет, тем короче кажется каждый новый отрезок времени.

  3. Биологические изменения
    С возрастом замедляется метаболизм и уменьшается количество новых нейронных связей. Мозг перестает так детально фиксировать привычные события, ускоряя субъективное течение времени.

Как замедлить время?
Психологи советуют:

  • Чаще пробовать новое (путешествия, хобби, знакомства)

  • Практиковать осознанность, замечая детали повседневности

  • Избегать рутины, разнообразия распорядок дня

Интересный факт: исследования показывают, что в стрессовых ситуациях время субъективно замедляется — именно поэтому аварии или падения часто кажутся "замедленными".

Хотя физическое время течет равномерно, наше восприятие полностью зависит от наполненности жизни. Чем больше ярких моментов мы создаем, тем длиннее кажется прожитый год.

05 апрель 14:30 | : Будни

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (62)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20