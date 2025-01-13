Жительница Няндомы предстанет перед судом за вмешательство в личную жизнь подруги

Следователи СК РФ по Архангельской области и НАО завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Няндомы, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни и тайне переписки.



В декабре 2024 года обвиняемая, зная пароли от аккаунтов своей подруги, прочитала её переписку с молодым человеком и отправила часть сообщений их общему знакомому. Девушка признала свою вину, объяснив, что сделала это из-за личной обиды.



Собранные доказательства позволяют направить дело в суд. Согласно Уголовному кодексу РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.