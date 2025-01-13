Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Няндомы предстанет перед судом за вмешательство в личную жизнь подруги

Следователи СК РФ по Архангельской области и НАО завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Няндомы, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни и тайне переписки.

В декабре 2024 года обвиняемая, зная пароли от аккаунтов своей подруги, прочитала её переписку с молодым человеком и отправила часть сообщений их общему знакомому. Девушка признала свою вину, объяснив, что сделала это из-за личной обиды.

Собранные доказательства позволяют направить дело в суд. Согласно Уголовному кодексу РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

02 апрель 20:30 | : Будни

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (29)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20