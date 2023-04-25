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Чушпаны, с Новым годом! Что будут смотреть архангелогородцы в праздники

Жители Русского Севера уже составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы.

Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 22% архангелогородцев. Самые популярные киноленты для новогодних каникул — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

 Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра на праздники 13% опрошенных. В топе рейтинга серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби».

 9% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

 Пересматривать зарубежную классику на каникулах будут 8% россиян: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

 12% северян выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 6% доверятся телевизионной программе. 23% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.

 Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины — современные российские фильмы и сериалы.

(кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте») 

31 декабрь 08:00 | : Культура

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