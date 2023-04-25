Чушпаны, с Новым годом! Что будут смотреть архангелогородцы в праздники

Жители Русского Севера уже составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы.
Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 22% архангелогородцев. Самые популярные киноленты для новогодних каникул — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».
Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра на праздники 13% опрошенных. В топе рейтинга серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби».
9% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».
Пересматривать зарубежную классику на каникулах будут 8% россиян: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
12% северян выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 6% доверятся телевизионной программе. 23% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.
Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины — современные российские фильмы и сериалы.
(кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»)
|« Январь 2024 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31