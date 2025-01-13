Полиция Архангельска задержала подозреваемого в серии магазинных краж

Сотрудники УМВД России по городу Архангельску задержали местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в совершении нескольких краж из магазинов. Установлена его причастность к двум преступлениям, о которых поступили заявления от работников торговых точек 24 и 25 марта текущего года.

Согласно предварительным данным, вечером мужчина взломал двери магазинов и похитил денежные средства из кассовых аппаратов. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Согласно статье УК РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция полагает, что задержанный мог быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД Архангельской области.