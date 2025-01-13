Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Архангельска задержала подозреваемого в серии магазинных краж

Сотрудники УМВД России по городу Архангельску задержали местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в совершении нескольких краж из магазинов. Установлена его причастность к двум преступлениям, о которых поступили заявления от работников торговых точек 24 и 25 марта текущего года.

Согласно предварительным данным, вечером мужчина взломал двери магазинов и похитил денежные средства из кассовых аппаратов. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Согласно статье УК РФ, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция полагает, что задержанный мог быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД Архангельской области.

02 апрель 18:58 | : Будни

Главные новости


С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года
Юбилей Победы не за горами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (29)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20