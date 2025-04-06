Вступил в силу приговор суда в отношении экс- заместителя главы ГО «Город Архангельск» Владислава Шевцова

Шевцов был уличён в получении взятки в особо крупном размере. Областной суд утвердил вердикт Ломоносовского районного суда Архангельска, согласно которому экс-чиновнику назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в трёхкратном размере полученной взятки. Помимо этого, осуждённого лишили права занимать определённые государственные и муниципальные должности на протяжении семи лет. Также осужденный лишен классного чина «действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса».

Шевцов признан виновным в том, что с июня 2021 года по июль 2023 года получал взятки на общую сумму более 3,6 миллионов рублей за незаконную деятельность на полигоне твёрдых бытовых отходов в Архангельске. Действовал он в сговоре с заместителем директора одной из компаний. Взамен денег чиновник способствовал работе нелегальных мигрантов на полигоне, что позволило компании экономить значительные средства на оплате труда.

Помимо этого, бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он не предпринял необходимых мер для расселения граждан из аварийного жилья, что привело к значительным финансовым потерям бюджета и нарушению прав жителей. В частности, в 2021 году было приобретено 45 квартир в старом жилом фонде на окраинах Архангельска, что обошлось региону в дополнительные 27 миллионов рублей. Завышение начальных цен контрактов при аукционах также негативно сказалось на программе переселения, в результате чего количество предоставленных квартир оказалось меньше необходимого.

В итоге программа переселения оказалась сорвана, многие семьи остались без нового жилья, несмотря на принятые обязательства. Часть жильцов аварийных домов обратилась в суды, пытаясь защитить свои права. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для тщательного расследования.

Приговор по этому эпизоду был частично отменён и направлен на пересмотр в суд первой инстанции. Апелляционные жалобы самого осуждённого и его адвоката остались без удовлетворения.