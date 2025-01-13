Библиотеки двух архангельских колоний пополнились книгами

Более 500 томов книг были собраны архангелогородцами в рамках ставшей уже традиционной акции «Книги не должны становиться макулатурой». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Книги пополнят библиотеки ИК-1 и УФИЦ при ИК-1. В основном это отечественная и зарубежная классика, детективы, историческая и приключенческая литература, научно-познавательные книги. В их числе произведения как великих писателей и поэтов Льва Толстого, Федора Достоевского, Сергея Есенина, так и современных фантастов.

Передала книги представителям УФСИН уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова.

«Хочется выразить слова благодарности за столь полезное и нужное дело по сбору книг. Издания обязательно найдут своего читателя среди осужденных, очень важно пополнять библиотечный фонд новой литературой», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Дмитрий Ошуков.