В Архангельске появился Клуб фанаток Балеевского

«Бабушки тоже хотят» - так именуют себя неформальная группа дам элегантного возраста, мечтающая на склоне лет о большой и чистой любви.

- Нас всех поразила история большой, пусть и нетрадиционной поморской любви, которая уже облетела популярные ток-шоу, - делится своими эмоциями Изольда Ф. – Причем странно, Малахову в федеральном эфире эта тема подходит, а для нашего местного Толгского это неформат, он лучше об экономике целый час нудить будет.

Изольда Ф., неформальный лидер клуба по интересам, объяснила, как находит единомышленниц.

- Иду по своей Майской горке, вглядываюсь в лица ровесниц. Как увижу затуманенные любовной поволокой глаза, смело подхожу и спрашиваю – «об Андрюшеньке мечтаешь?». В 9 из 10 слышу в ответ – «как догадалась?!». А что там догадываться… ей – 86 и пенсион, ему… немногим за 50 и депутат плюс юрист, о таком просто помечтать приятно. На квартиру претендовал, говорите? Ну так за удовольствие надо платить. Будем реалистами, чай, давно не ягодки.

Впрочем, один из ближайших соратников Балеевского по партии, возглавляющий фракцию справедливороссов в региональном парламенте, Олег Черненко , сам еще тот ловелас, намекнул журналистам, что в этом странном мезальянсе могут таится настоящие чувства.

Пока поклонницы Балеевского собираются на квартирах, которые морально готовы отдать за свою «последнюю весну», и пока МИРНО обсуждают, кто будет следующей в донжуанском списке депутата. А то возраст, заете ли…

(фото с https://tr.pinterest.com)

*материал подготовлен специально к 1 апреля