Михаил Кисляков: Наша партия вернет отгулы народу

Поправки в Трудовой кодекс по оплате неиспользованных отгулов при увольнении необходимы и своевременны. Этим вопросом озаботилось федеральное правительство.

Согласно ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день дополнительно поощряется. Сотрудник может либо взять отгул и получает оплату за один рабочий день, либо он соглашается отработать в выходной, подписав приказ руководителя, и получает оплату в двойном размере.

Сегодня работники, не успевшие использовать свой дополнительный выходной до момента увольнения, фактически лишаются осуществить своё право на получение денежной компенсации. Внесённый в Государственную Думу законопроект как раз и устранит этот пробел и восстановит справедливость.

Михаил Кисляков, депутат Госдумы от Архангельской области и НАО (фракция «Единая Россия») считает этот правительственный шаг в сторону защиты прав работников нужным и беспристрастным.

«Мы, конечно же, нашей фракцией полностью поддерживаем эту правительственную инициативу, поскольку каждый человек, выходя работать в положенный ему по праву выходной, испытывает дополнительную моральную нагрузку и вынужден трудиться, не отдохнув и не восстановив свой физический ресурс. А использовать отгул (если соглашается работать за него – прим.) не всегда получается. Такие отгулы копятся, а при увольнении сотрудника работодатель ему их не компенсирует. Человек просто чувствует себя использованным. Такого быть не должно. Справедливость наконец-то восстановлена, и правительство РФ делает это своевременно. Мы же, единороссы, в рамках народной программы партии будем и поддерживать, и выступать за любые государственные инициативы, обеспечивающие благополучие наших граждан, - сообщил Михаил Кисляков.

Ориентировочно документ вступит в силу 1 марта 2025 года.