Больше трети архангелогородцев готовы пахать за дополнительную оплату

В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций, а также трудоустроенные архангелогородцы.

В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 14% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения.

Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 37% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) архангелогородцев хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 44% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата».