Архангелогородцы выбрали июль главным отпускным месяцем

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как жители Архангельской области планируют провести летний отпуск в этом году.

Самым популярным периодом для отпуска у трудящихся жителей Архангельской области стал июль – отдыхать в этом месяце предпочитают 60% опрошенных. На втором месте оказался август 39%), на третьем – сентябрь (21%). Реже всего местные респонденты выбирают для отпуска ноябрь (3%), а также апрель и февраль (по 11%).

«В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск именно в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно меньше, чем стоимость рабочего дня», - комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

По данным опроса, размером своих отпускных выплат довольна только треть жителей Архангельской области (35%). Чаще всего это высший и средний менеджмент. А вот меньше всего удовлетворены отпускными работники сферы маркетинга, рекламы и PR (лишь 14% положительных ответов). Интересно, что ИТ-специалисты занимают в рейтинге довольных отпускными выплатами далеко не верхнюю строчку (лишь 36% положительных ответов).

«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Кстати, в отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные», - говорит Татьяна Нечаева.