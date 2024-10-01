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Часть архангелогородцев поддерживает запрет животных на арене цирка

Каждый второй архангелогородец до 34 лет против использования диких и домашних животных в цирке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие горожане из Архангельска.

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке. 39% архангелогородцев согласен с тем, что следует запретить в цирках использование и диких, и домашних животных. 13% — против представлений с дикими животными. Как поступить с теми дикими зверями, кого сейчас дрессируют в цирках, мнение разделилось: часть опрошенных считает, что им следует дать доработать «до пенсии», некоторые предлагают отправить их в зоопарки, а молодняк — попытаться вернуть в дикую среду, другие же полагают, что следует построить реабилитационные центры для животных с условиями, максимально приближенными к природным.

 Против использования любых животных в цирке чаще выступают женщины (44% против 34% мужчин). Больше всего же сторонников запрета — среди архангелогородцев до 34 лет (49%).

 Каждый четвертый горожанин (25%) не согласен с запретом и считает, что в цирке должны быть животные. Чаще всего этого мнения придерживаются представители старшего поколения (36% среди опрошенных старше 45 лет): «Зрители лишатся великолепного зрелища»; «Если в цирках выступают ученые животные, они уже не дикие, поскольку выросли в неволе»; «Достаточно контролировать условия их содержания и работы».

 

23 октябрь 11:14 | : Будни

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