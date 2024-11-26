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Социальный центр Архангельска получил полезные подарки для детей

Представители Народного фронта Николай Зеленовский и Ольга Кудрявцева продолжают добрые дела для юных северян. 

В дни январских каникул они вновь побывали в Архангельском центре социальной помощи семье и детям, где в настоящий момент находится 30 ребят. 

На этот раз для малышей привезли новые комбинезоны на зиму, игрушки, наборы для развития мелкой моторики, а для воспитанников постарше – канцелярские товары, пазлы, книги, настольные игры, принадлежности для творчества и теплые вещи. 

Вместе с сотрудниками учреждения представители президентского движения провели для ребят новогодние конкурсы и состязания, а затем вручили детворе сладкие подарки.  


10 январь 12:28 | : Будни

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