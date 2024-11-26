Социальный центр Архангельска получил полезные подарки для детей

Представители Народного фронта Николай Зеленовский и Ольга Кудрявцева продолжают добрые дела для юных северян.

В дни январских каникул они вновь побывали в Архангельском центре социальной помощи семье и детям, где в настоящий момент находится 30 ребят.

На этот раз для малышей привезли новые комбинезоны на зиму, игрушки, наборы для развития мелкой моторики, а для воспитанников постарше – канцелярские товары, пазлы, книги, настольные игры, принадлежности для творчества и теплые вещи.

Вместе с сотрудниками учреждения представители президентского движения провели для ребят новогодние конкурсы и состязания, а затем вручили детворе сладкие подарки.



