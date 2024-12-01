«Архангельск» поднял Андреевский флаг

В строю Военно-морского флота России вновь несет службу мощный боевой корабль. Сегодня состоялась торжественная церемония подъема флага на многоцелевом атомном подводном крейсере «Архангельск».

Напомним, что основанием для присвоения имени «Архангельск» одному из самых современных боевых кораблей российского флота, стали заслуги столицы Поморья в истории отечественного судостроения и судоремонта. С обращением о присвоении имени города воинской славы Архангельска боевому кораблю выступил мэр Виктор Павленко. 19 марта 2015 года на Севмаше состоялась закладка лодки.

– Архангельск – первый порт России, город воинской славы и сейчас продолжается традиция, идущая со времен Петра I когда самым лучшим и мощным кораблям и фрегатам, построенным на первой государственной Соломбальской верфи присваивалось имя нашего города. Мы несколько не сомневаемся, что корабелы Севмаша выполнят задание в срок, а лучшая подводная лодка в мире займет свое место в боевом строю флота и охранять нашу великую Родину. Для нас это огромная честь и зримая оценка того большого вклада, который наш город внес в становление и развитие флота, в Победу в Великой Отечественной войне, оценка современного статуса Архангельска как столицы Русского Севера. Во всех смыслах это высокий подъем патриотического духа. И Архангел Михаил, который изображен на гербе нашего города будет обязательно помогать морякам подводникам. Это будет самая счастливая лодка в российском военно-морском флоте, - сказал тогда Виктор Павленко.

Сегодня, в ходе торжественной церемонии главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев вручил Андреевский флаг командиру корабля капитану 1 ранга Александру Гладкову. Затем флаг был поднят на флагштоке «Архангельска», который будет нести службу в составе Подводных сил ВМФ России.

- Сегодня для всего Военно-Морского Флота знаменательный день! Четвертый современный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами семейства «Ясень-М» становится на защиту морских рубежей нашей Великой Родины! Корабли этого проекта успешно выполняют задачи на Тихоокеанском и Северном флотах, с честью и гордостью несут Андреевский флаг во всех районах мирового океана. Были достигнуты высокие результаты выполнения задачи военного присутствия Военно-Морского Флота в рамках похода головного корабля проекта 885М «Казань» в республику Куба в текущем году. Атомный подводный крейсер «Архангельск» является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Это позволяет подводным лодкам класса «Ясень-М» вносить свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности. Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе Военно-Морской Флот пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками – «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток», – сказал адмирал Александр Моисеев.

АПЛ этой серии являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект «Ясень-М», касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. В строительстве кораблей задействовано более 400 организаций и предприятий.

- Сегодняшнее событие – результат кропотливого труда инженеров, конструкторов и судостроителей ОСК, Благодаря такой слаженной работе серийное строительство атомных подводных лодок четвертого поколения ведется уверенными темпами. Мы продолжим обеспечивать наши военно-морские силы мощным и современным флотом. Сделаем для этого все необходимое, - отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Генеральный директор Севмаша Михаил Буднично отметил, что атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» передан Военно-Морскому Флоту в год 85-летия завода.

- Этот корабль обладает грозной ударной силой и высокими характеристиками. В нём воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и механизмы. Уверен, что этот новейший крейсер станет ещё одним веским аргументом в отстаивании национальных интересов в Мировом океане, - подчеркнул Михаил Будниченко.

К-564 «Архангельск» – многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Пятый корабль в линейке проекта 885М «Ясень-М», четвёртый корабль модернизированного проекта 885М (08851) «Ясень-М». Атомный подводный крейсер был заложен 19 марта 2015 года. Лодка была спущена на воду 29 ноября 2023 года. Вышла на испытания в Белое море 11 июня этого года.

По данным открытой печати корабль имеет следующие характеристики:

Водоизмещение, надводное/подводное - 11700/13800 тонн

Длина - 120 м

Ширина - 13 м

Осадка - 8,4-10 м

Главная энергетическая установка: ядерный реактор ОК-650В - 190 МВт, паротурбинный ГТЗА мощностью до 50 тыс. л. с.

Скорость, надводная/подводная - 16/31 узлов

Глубина погружения - 600 м

Автономность - 100 суток

Экипаж - 90 человек (32 офицера).

Вооружение:

10 торпедных аппаратов калибром 650 мм и 533 мм, боезапас 30 единиц: торпеды, ракето-торпеды, морские мины;

8 универсальных ПУ для крылатых ракет, боезапас - 32 противокорабельные П-800 «Оникс», гиперзвуковые КР 3М22 «Циркон», 40 ракет «Калибр» различных модификаций.

Головная подлодка типа «Ясень» (проект 885) – К-560 «Северодвинск» – вошла в состав флота в 2014 году. В 2021 году вступили в строй К-561 «Казань» и К-573 «Новосибирск» - первые лодки, построенные по усовершенствованному проекту 885М, в 2023 году – К-571 «Красноярск».

На стапелях Севмаша сейчас строится еще четыре лодки проекта 885М – «Пермь» (заложена 29 июля 2016 года), «Ульяновск» (заложен 28 июля 2018 года), «Владивосток» и «Воронеж» (обе заложены 20 июля 2020 года). Количество атомных подводных лодок семейства «Ясень» проектов 885, 885М и 885МА будет доведено до 12, ожидается закладка еще трех субмарин.



