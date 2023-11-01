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Виктор Павленко: Гордое имя "Архангельск" понесет атомный подводный крейсер

Сегодня в Северодвинске, на Северном машиностроительном предприятии состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера К-564 «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М».

 - Очень символично, что этому кораблю присвоено наименование в честь города воинской славы Архангельск, население которого внесло большой вклад в развитие морского флота, освоение северных районов России, - отметил церемонии вывода корабля из эллинга главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

 Напомним, что официальная церемония торжественной закладки корабля состоялась 19 марта 2015 года. Тогда же приказом главнокомандующего ВМФ России, строящемуся в Северодвинске атомному подводному крейсеру проекта 885М, было присвоено наименование «Архангельск» по инициативе тогдашнего мэра столицы Поморья, а сейчас представителя губернатора в областном Собрании Виктор Павленко. 

  - Имя «Архангельск» традиционное для кораблей российского флота. Еще в 1735 году на Соломбальском адмиралтействе был построен линейный корабль «Город Архангельск» и затем имя нашего славного города всегда были в списках кораблей ВМФ. В годы Великой Отечественной войны имя «Архангельск» получил линейный корабль «Ройял Соверен» переданный СССР Великобританией в счет раздела итальянского флота, и ставший самой мощной боевой единицей советского флота. Традиция была возобновлена в 30 лет назад, когда имя «Архангельск» получил головной атомный подводный крейсер К-525 проекта 945 «Гранит». В 2002 году он передал название другой лодке – тяжелому атомному подводному крейсеру стратегического назначения ТК-17 проекта 941 «Акула» - самому мощному кораблю морских стратегических ядерных сил России. В 2004 году на «Архангельске» в море выходил Верховный главнокомандующий Вооруженных сил – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Когда было принято решение об исключении этого корабля из состава ВМФ, ветераны флота, жители нашего города обратились к нам с предложением - обязательно продолжить традицию присвоения имени города воинской славы Архангельска, кораблю ВМФ. Мы подготовили ходатайство на имя главкома ВМФ, его поддержал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко и руководство предприятия. В итоге было принято решения о том, что имя «Архангельск» получит новый атомный подводный крейсер. Основанием для присвоения имени нашего города одному из самых современных боевых кораблей российского флота, стали заслуги столицы Поморья в истории отечественного судостроения и судоремонта. А мне выпала честь принять участие в его закладке в марте 2015 года. Сегодня хочется выразить огромную благодарность корабелам Севмаша, которые сделали большое и важное для обороноспособности нашей страны дело. Совсем скоро «Архангельск» выйдет в море и под крылом архистратига Михаила встанет на защиту рубежей нашей Родины! – рассказал Виктор Павленко. 


29 ноябрь 16:19 | : Политика

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