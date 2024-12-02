Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Космонавт из Поморья смело вышел в открытый космос

Вместе с коллегой Алексеем Овчининым космонавт из Архангельской области Иван Вагнер установили за бортом МКС рентгеновский спектрометр и другую научную аппаратуру. Выход продлился чуть дольше запланированного, общая его продолжительность составила 7 часов 17 минут и 47 секунд. Подробности от издания «Регион 29».

- 19 декабря состоялся выход в открытый космос нашего земляка Ивана Вагнера и его коллеги Алексея Овчинина.

Во время выхода в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут космонавты смонтировали и подключили рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН. С помощью спектрометра учёные будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трёх лет. Всего предполагается выполнить 15 таких обзоров.

 Также космонавты заменили четыре фиксирующие платы на модуле «Звезда», демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента «Тест» и две панели (эксперимент «Выносливость») на модуле «Поиск», а также сняли научную аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль».

В конце выхода Алексей Овчинин разместился в переносном рабочем месте на европейском дистанционном манипуляторе ERA, которым управлял космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, и оттолкнул в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами с рентгеновского спектрометра и научной аппаратурой «Индикатор-МКС». Со временем она сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере.

Это был уже 73-й российский (63-й плановый) выход в рамках проекта МКС и второй в 2024 году. Для Алексея Овчинина он стал вторым выходом в космической карьере, для Ивана Вагнера — первым.

С марта 1965 года 75 космонавтов СССР и России провели 174 выхода, в том числе 169 — в отечественных скафандрах.

Посмотреть полную запись трансляции выхода в открытый космос можно по ссылке. 

20 декабрь 11:59 | : Будни

Главные новости


Владимир Путин. Первый час работы
Юсуп Разыков: «Приезжаю в Архангельск, как к родным». Эхо Arctic open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (269)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20