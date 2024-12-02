Космонавт из Поморья смело вышел в открытый космос

Вместе с коллегой Алексеем Овчининым космонавт из Архангельской области Иван Вагнер установили за бортом МКС рентгеновский спектрометр и другую научную аппаратуру. Выход продлился чуть дольше запланированного, общая его продолжительность составила 7 часов 17 минут и 47 секунд. Подробности от издания «Регион 29».

- 19 декабря состоялся выход в открытый космос нашего земляка Ивана Вагнера и его коллеги Алексея Овчинина.

Во время выхода в открытый космос продолжительностью 7 часов 17 минут космонавты смонтировали и подключили рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН. С помощью спектрометра учёные будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трёх лет. Всего предполагается выполнить 15 таких обзоров.



Также космонавты заменили четыре фиксирующие платы на модуле «Звезда», демонтировали два устройства экспонирования в интересах эксперимента «Тест» и две панели (эксперимент «Выносливость») на модуле «Поиск», а также сняли научную аппаратуру «Индикатор-МКС» эксперимента «Контроль».

В конце выхода Алексей Овчинин разместился в переносном рабочем месте на европейском дистанционном манипуляторе ERA, которым управлял космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, и оттолкнул в космос укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами с рентгеновского спектрометра и научной аппаратурой «Индикатор-МКС». Со временем она сойдёт с орбиты и сгорит в земной атмосфере.

Это был уже 73-й российский (63-й плановый) выход в рамках проекта МКС и второй в 2024 году. Для Алексея Овчинина он стал вторым выходом в космической карьере, для Ивана Вагнера — первым.

С марта 1965 года 75 космонавтов СССР и России провели 174 выхода, в том числе 169 — в отечественных скафандрах.

Посмотреть полную запись трансляции выхода в открытый космос можно по ссылке.