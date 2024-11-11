В Архангельской области заработала почта Деда Мороза

Это уже стало славной традицией – отправка писем Деду Морозу с просьбой о новогодних подарках (чтобы в наш век товарного изобилия не слал всякую ненужную фигню).

Как это сделать из Архангельска и Северодвинска, рассказывает издание «Регион 29»:

- Почта России уже установила более 100 новогодних почтовых ящиков по всей стране. В эти ящики можно отправить письма в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге, в Вологодской области.

Два специальных почтовых ящика для писем Деду Морозу появились и в Поморье. Один из них расположен в центральном отделении почты по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5. Второй ящик находится в Северодвинске, по адресу: 164500, г. Северодвинск, пр. Труда, д. 18.



Письма можно отправлять не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. В ожидании посланий находятся Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза и якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты примет молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, а в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. В Коми новогодние письма могут отправить как дети, так и взрослые, обращаясь к Кöдзыд Пöлю.



Если отправитель хочет получить ответ, то необходимо указать свой полный обратный адрес и индекс.



Послания для зимних волшебников принимаются как в специальных почтовых ящиках, так и в обычных.

(фото с https://naukograd-dubna.ru)