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Набор вредных привычек в Архангельской области стоит дороже, чем в Якутии

Стоимость набора, включающего три бутылки вина, четыре литра пива и 20 пачек сигарет в среднем по стране стоит 6 644 рубля. При этом 60% россиян признались, что ежемесячно приобретают алкогольную и табачную продукцию.

На первом месте по дороговизне находится Камчатский край, где такой комплект обходится в 8 786 рублей. Хабаровский край занимает вторую позицию с ценой в 8 272 рубля. Немного дешевле, но всё ещё ощутимо дорого, набор стоит в Сахалинской области – 7 998 рублей, и в Чукотском автономном округе – 7 931 рубль.

Архангельская область (без учета Ненецкого автономного округа) предлагает комплект за 7 855 рублей, а в Архангельской области в целом стоимость немного ниже – 7 812 рублей. В Республике Саха (Якутия) за набор придётся заплатить 7 728 рублей, что также свидетельствует о высоком уровне цен.

Редакция напоминает, что алкоголь и сигареты пагубно влияют на ваш организм и кошелек.

27 ноябрь 07:30 | : Будни

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