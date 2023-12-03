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Архангелогородцы определились с новогодними каникулами

40% архангелогородцев проведут бо́льшую часть январских каникул дома. 6% будут отдыхать на даче. 6% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 4% респондентов. 1 из 100 поедет за границу.

 18% северян будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

 Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (20 и 15% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди опрошенных до 34 лет (22%).

(фото с https://s-necklace.ru

16 декабрь 08:42 | : Будни

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