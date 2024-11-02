Митрополит Корнилий вознес хвалу "Году семьи" в России

В Архангельске 14 ноября состоялся VII региональный форум Всемирного русского народного собора памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Участие в конференции принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Ниже приводим полный текст слова архипастыря, с которым он обратился к участникам форума.

Глубокоуважаемые Ваге Самвелович, Любовь Николаевна, уважаемые участники седьмого архангельского форума Всемирного Русского Народного Собора памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Благодарю всех вас, что нашли возможность принять участие в этом значимом для нашего региона общественном событии.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина текущий год объявлен в России «Годом семьи». В нынешнее непростое для нашей страны время тема семьи и семейных ценностей становится более чем актуальной. Поэтому и наш форум было решено посвятить теме «Год семьи: традиции, вызовы, перспективы». Как отмечает глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «Семья — это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции Русского мира, имеющий ключевое значение для всех религиозных культур. Будучи самой главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и научает его любви, доброте и состраданию, дает важнейшие нравственные представления и ориентиры». На протяжений многих поколений традиционная семья воспринималась чем-то таким же естественным, о чем нет необходимости говорить и к созданию чего нет нужды призывать людей. Но в настоящее время мы наблюдаем яростные нападки на главный социальный институт здорового, я подчеркну, здорового человеческого общества. По слову Предстоятеля Русской Православной Церкви, «благодаря внешним влияниям, транслируемым в общественном пространстве нашей страны, удается убедить определенную часть людей, что традиционная семья — устаревший пережиток, и это становится способом удушения нашего народа, лишения его жизненно необходимого воздуха».

Именно крепкая и добродетельная семья является первым и главным местом воспитания человеческой личности и передачи традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся нематериальным стержнем нашего Отечества. И как отмечает Святейший Патриарх Кирилл, «в наши дни именно сбережение народа, возрождение традиционной семьи – это условие выживания страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных». Потому как, в благополучии российских семей – нерушимость державы Российской, ее слава и процветание. И вместе с этим, способность противостоять врагам видимым и невидимым, а также возможность преодолевать деструктивные вызовы современного мира.

Да поможет нам всем Человеколюбивый Господь и да сохранит всех нас на многая и благая лета!

Благодарю за внимание и желаю плодотворной работы. Призываю на всех Божие благословение.

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Участников форума также поприветствовал первый заместитель губернатора Архангельской области — руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян, представители государственной власти и общественности.

С пленарными докладами выступили директор научного центра «Демографические стратегии» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Чесноков, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета им. М.Тореза, руководитель правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.

Также на форуме выступил старший священник и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы протоиерей Артемий Владимиров.

Отметим, что участие в форуме принял пребывающий в Архангельской епархии с визитом епископ Ноябрьский Феодосий.