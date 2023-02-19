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Жителей Поморья приглашают на крестный ход по "Поясу Пресвятой Богородицы"

    Шестнадцатикилометровый крестный ход вдоль часовен и храмов архитектурного комплекса «Пояс Пресвятой Богородицы» пройдет 15 июня в окрестностях пинежской Суры. Событие благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие.

    Паломники начнут движение в 10:00 от Успенского собора в Суре. Протяженность пути — 16 км, крестоходцев будет сопровождать автобус, и те, кому трудно пройти весь маршрут, смогут завершить его на транспорте.

    «Сурский крестный ход "Пояс Пресвятой Богородицы" становится ежегодным событием, местом притяжения паломников и единения Иоанновской семьи. Пусть это уникальное сокровище братского общения молитвенников со всей России и других стран послужит общему делу возрождения малой родины святого праведного Иоанна Кронштадтского и возобновления полнокровной церковной жизни в Сурском крае, наполнит сердце каждого паломника радостью в единой молитве ко Пресвятой Владычице», — говорится на сайте содружества приходов, носящих имя святого Иоанна Кронштадтского, — «Иоанновская семья».

    Узнать подробности о крестном ходе можно у клирика Сурского монастыря священника Кирилла Франкова по телефону +7 (911) 036 52 85.

    Напомним, в архитектурный ансамбль «Пояс Богородицы» вошли два храма и семь часовен, посвященные Владимирской, Тихвинской, Феодоровской, Державной, Смоленской, Иверской, Казанской иконам Божией Матери, а также образу Пресвятой Богородицы «Знамение», все они располагаются вблизи Суры — малой родины праведного Иоанна Кронштадтского. Здания построены в 2017–2020 годах, их возведением занимался петербургский благотворительный фонд «Иоанновская семья». 

11 май 09:10 | : Будни / Верую

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