Архангелогородцы готовы раскошелиться на день учителя

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители школьников из Архангельска.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно. В Архангельске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2600 руб.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.).

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (63%), подарочные сертификаты (31%), наборы чая, кофе и/или конфет (25%).



Только 5% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

(фото с https://colapsar.ru)