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Архангелогородцы готовы раскошелиться на день учителя

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители школьников из Архангельска.

 Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 руб. соответственно. В Архангельске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2600 руб.

 Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.).

 Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (63%), подарочные сертификаты (31%), наборы чая, кофе и/или конфет (25%).

 Только 5% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

(фото с https://colapsar.ru

02 октябрь 08:00 | : Будни

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