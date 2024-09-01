Митрополит Корнилий прочел проповедь в праздник Крестовоздвижения

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 27 сентября, в праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне, в великий двунадесятый праздник Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, предстоя за Божественной литургией мы с вами слышали слова святого первоверховного апостола Павла: «Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,— сила Божия». Погибающие — это люди, не уверовавшие во Христа Спасителя, и никакие слова о спасительном Кресте и о Христе Спасителе они не воспринимают, для этих людей сии слова — юродство. Спасаемые — это люди, которые уверовали в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и приняли на себя крестоношение, родившись от воды и Духа. Для таких людей слово о Кресте — сила Божия.

В течение трехсот лет оружие нашего спасения, на котором пострадал Христос, пролил Свою неповинную кровь, находилось под спудом в земле. Царь Константин, который много раз в своей жизни узрел и почувствовал силу Честного и Животворящего Креста, послал свою мать царицу Елену, чтобы она во граде Иерусалиме обрела Крест Христов. Святая царица, прибыв во град Иерусалим, стала спрашивать, где же может находиться Крест, на котором пострадал Господь наш Иисус Христос. Люди указали на одного иудея по имени Иуда, который знал, в каком месте находился Крест, но долго отказывался говорить, однако потом он всё же показал место недалеко от Голгофы, где было построено язычниками капище Венеры после разрушения Иерусалима. Рядом с этим капищем была огромная свалка. Иудей сказал царице Елене, что там и был закопан Крест Христов. Начались раскопки, которые длились очень долго, и рабочие, устав от тяжелого труда, несколько раз пытались уйти, но премудрая царица Елена, которая пристально следила за раскопками, сыпала золотые монеты, и рабочие продолжали копать дальше. Незадолго до того, как были откопаны три креста, многие услышали благоухание из земли. Когда раскопали три креста, встал вопрос, на каком из них был распят Господь. Спаситель был распят вместе с двумя разбойниками, которые были по правую и по левую сторону от Него. Один был благоразумен, он молил Господа и просил Его, и Господь ответил ему: «Днесь со Мною будеши в раи». Другой разбойник, умирая на кресте, хулил Спасителя. Поэтому когда были найдены три креста, Патриарх Иерусалимский Макарий благословил понести эти кресты туда, где жила женщина христианка, которая недугом была прикована к постели и не могла ходить. Стали на нее возлагать эти кресты, и когда возложили Животворящий Крест Господень, сия женщина получила исцеление. Богу было угодно, чтобы с высокой силой прославилась благодать Животворящего Креста Господня. Случилось, что в это время несли усопшего для погребения. Тогда Патриарх благословил остановить эту процессию, и с дерзновением стали возлагать кресты на умершего; и когда возложили третий Крест, покойный ожил. Тогда даже враги Христовы уверовали в силу Креста Господня, и множество людей собрались в Иерусалиме для того, чтобы всем видеть Животворящее Древо Христа Спасителя. Из-за множества людей Патриарх стал воздвигать, поднимать Крест Христов для того, чтобы все люди увидели Древо нашего спасения. Люди, вставая на колени, поклоняясь Кресту, молились: «Господи, помилуй!».

Сегодня, воспоминая событие, совершившееся в третьем веке, мы с вами по примеру многих людей, бывших участниками события Крестовоздвижения, собрались в храме Божием для того, чтобы поклониться Животворящему Древу Креста Господня. Святитель Димитрий Ростовский, наш «русский златоуст», в праздник Крестовоздвижения сказал такие замечательные слова: «Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, ибо этим благословенным Древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а Древом Крестным оживотворены; первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым нас победил враг, вторым мы побеждаем врагов». Крест Господень, который был орудием казни, стал Древом нашего спасения и лествицей, которая соединяет небо и землю, по ней мы с вами, православные христиане, восходим к Небеси.

В сей день мы слышали вновь и вновь растрогавшее наши сердца евангельское повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о неправедном суде, которому предали Христа Спасителя. Даже язычник Пилат не увидел во Христе никакой вины, хотя народ требовал распять Его. Пилат задал Господу вопрос: «Что есть истина?» Этот вопрос беспокоил язычника, не видевшего, что пред ним и стояла Истина в лице Сына Божия, сказавшего: «Аз есмь Путь и Истина и Жизнь».

В Евангелии от Иоанна в беседе с князем иудейским Никодимом Господь наш Иисус Христос говорит такие слова: «Как Моисей вознес змея в пустыне, так подобает быть вознесенным Сыну Человеческому, чтобы всякий, кто верует в Него, не погиб, но получил жизнь вечную». О чем же сказаны эти слова Христа Спасителя? В Ветхом Завете мы читаем, что когда пророк Моисей вел свой народ в землю обетованную, многие люди роптали и жаловались, что им надоела пища, которую давал им Бог в виде манны небесной. Господь Бог наказал народ — Он послал ядовитых змей, от укуса которых люди умирали. Народ раскаялся, люди просили Моисея помолиться Богу, и Господь Бог услышал его молитвы. Он повелел Моисею сделать медяного змея и выставить его на дереве, чтобы ужаленные взирали на него и оставались живы. По учению святых отцов, этот медяной змей, не имеющий яда, стал прообразом Креста Христова, на который смотрят ныне все христиане и получают прощение грехов и исцеление многоразличных недугов душевных и телесных. Поэтому-то и пишет евангелист: «Якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну Человеческому». В кондаке сегодняшнего праздника мы слышим такие слова: «Вознесыйся на Крест во́лею…». Разве не Крест Христов является залогом нашего спасения? Поклоняясь Кресту, мы видим, Кто распят на нем ради нас и ради нашего спасения.

Мне в юные годы довелось бывать у схиархимандрита Серафима (Томина), который в свое время был келейником митрополита Нестора (Анисимова). Владыка Нестор в своей книге «Моя Камчатка» описывает такой случай из своей жизни, который случился, когда он был еще в сане иеромонаха. Однажды во время богослужения в храме раздался дикий голос местной жительницы язычницы. Она стояла перед Распятием Христовым с предстоящими Божией Матерью и Иоанном Богословом, и рассматривая его, и вдруг принялась кричать и топать ногами на изображение Богородицы, приняв Ее за виновницу страданий Христа: «Зачем Ты повесила Его на дереве? Зачем Ты делаешь Ему больно? Сними Его с дерева! Ты видишь, у Него кровь?» Все это происходило в присутствии многолюдной толпы, люди были поражены увиденным. Отец Нестор в это время совершал каждение по храму и, подойдя к женщине, спокойно стал объяснять ей на местном языке значение Страданий Христа. Пораженная услышанным, эта женщина стала просить, молить и настойчиво требовать принять Крещение. Преклоним и мы, возлюбленные во Христе, колена нашего сердца пред Крестом Христовым и мысленно обратимся ко Господу, чтобы Он простил нам все согрешения вольные и невольные, принял наше покаяние и осенил нас Своим Крестом и избавил от всех бед и напастей. В сей день праздника Всемирного Воздвижения Креста Христова, осеним себя Крестным знамением и вместе со всей Святой Православной Церковью скажем: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим!» во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!