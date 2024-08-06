У поморских берегов снова выловили экзотическую рыбину

«Установлен промысловый размер для вылова саргана европейского»...

Кто знает, возможно, в скором времени такая фраза появится в Правилах рыболовства северного рыбохозяйственного бассейна.



Ведь чуть больше недели назад у берегов Яреньги, как в прошлом году у берегов Лопшеньги, поймана диковинная для северных вод рыба — сарган. Место её обитания — западное побережье Африки и Европы. Встречается он и в Черном, Балтийском морях. Но его появление в Белом море — явление исключительное. С начала этого столетия это третий зафиксированный случай появления европейского саргана в нашем регионе.



Однако, это уже второе появление саргана за два прошедших летних сезона.



«Второй может тоже быть случайностью. Если в скором времени будет третий, то можно говорить о закономерности. Пока трудно понять, насколько быстро меняется ихтиофауна Белого моря, но вторая поимка за два года наводит на размышления, что такие экзотические рыбы будут встречаться у северных берегов чаще», — комментирует ситуацию ихтиолог национального парка «Онежское Поморье» Геннадий Дворянкин.