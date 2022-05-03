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Россияне стали реже одалживаться

С просьбой одолжить денег до зарплаты лучше обращаться к коллегам-мужчинам или сослуживцам старше 45 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, берут ли они деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

С просьбой одолжить денег 11% респондентов обращаются к родственникам, 7% — к друзьям. По 1% опрошенных занимают деньги у коллег или берут заем на работе. Почти каждый пятый россиянин берет кредит в банке (19%). 60% утверждают, что не берут денег в долг.

Одалживают деньги родственникам 22% россиян, друзьям — 21%, коллегам — 9% россиян. Причем мужчины более отзывчивы к просьбам сослуживцев дать в долг до зарплаты (10% против 8% среди женщин). Больше всего же тех, кто готов подкинуть денег коллеге, — среди россиян старше 45 лет (11%). А вот 44% опрошенных никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую среднестатистический россиянин может одолжить родственнику, составляет 16 тыс. руб., другу — 11 800 руб., коллеге — 5800 руб.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлых лет, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Средние суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям, тоже уменьшились. И лишь коллегам готовы одалживать столько же, сколько и в прошлом году, впрочем, сумма эта скромна (менее 6000 руб.).

29 июль 11:21 | : Экономика

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