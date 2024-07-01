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Каждый восьмой архангелогородец готов послать начальника с его хотелками

6 из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение.

4 из 10 архангелогородцев считают, что поручения руководства часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала. 25-летние наблюдения SuperJob за перечнем должностных обязанностей, публикуемых работодателями в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности.

 На дополнительные поручения руководства 77% северян соглашаются: 61% — безвозмездно, 16% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только каждый восьмой (12%).

 Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату.

17 август 12:00 | : Будни

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