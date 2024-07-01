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Архангелогородцы рассказали, при каких условиях они готовы покинуть родной регион

Лидирующей причиной, которая могла бы склонить людей к переезду пока остается повышение зарплаты - об этом заявили сразу 93% респондентов. Причем по сравнению с 2022 годом, когда проводился аналогичный опрос, доля таких респондентов выросла сразу на 15%.
 Лучшие качества городской среды на новом месте: инфраструктура, безопасность, озеленение и т.д. — это вторая по популярности причина возможного переезда для трудоспособного населения.

 На третьем месте – более доступное жилье в месте для переезда. И судя по динамике вакансий, многие работодатели понимают это: с начала года компании в более чем 28 тыс. вакансий на hh.ru указали, что помогают с переездом. Еще в 48 тыс. вакансий указана компенсация аренды жилья, в 6 тыс. вакансий - корпоративное жилье. Причем за год по всем позициям есть существенный рост (более чем на треть).

 Важна и эмоциональная составляющая для тех, кто решается на переезд. Например, 51% опрошенных верят, что смена ПМЖ — это возможность для самореализации. Интересно, что мужчины рассчитывают на это чаще, чем женщины на 14%. Еще 32% верят, что переезд – это начало новой жизни. Кстати, женщины так отвечали на 10% чаще, чем мужчины. Еще 12% отмечают, что смена места жительства — это еще и знакомство с новым регионом и данные опрошенные готовы пойти на такой шаг. Также 6% рассчитывают на быстрый рост внутри новой компании, если им предложат переезд. Кроме того, 41% в целом не против переезда, но с гарантией получения значимой для них должности. Готовы к переезду, но с присвоением важной для них должности чаще других топ-менеджеры, HR-специалисты и медики.

Еще одна интересная мысль по итогам опроса: люди в целом готовы вкладывать свое время и силы в масштабные проекты, которые могут стать определяющими для их отрасли или профессии на годы вперед. Например, 40% ответили, что их вдохновляет перспектива участия в крупном проекте, а потому они готовы к релокации. Так чаще других отвечали рабочие (52%), строители (47%) и работники образования (45%). 

Какие причины держат людей в родных городах? 

Основная (для каждого второго) причина остаться и не переезжать (даже ради новой работы) - личная, а именно привязка к родным и близким. То есть боязнь потерять устойчивый круг общения. Еще 40% отмечают, что им комфортно в родном городе. А вот 20% хоть и готовы в целом к переезду, но не имеют возможности, так как надо решать большие задачи по уходу по пожилыми родственниками или просто нет денег. 

Интересно, что 21% опрошенных местных респондентов оказались ценителями малой родины и заявили, что никуда не поедут, потому что любят родные места, историю, природу. А 10% отметили, что видят только в своем регионе хорошие карьерные перспективы, потому никуда переезжать не собираются.  

 Также достаточно часто опрошенные отмечали, что им жалко бросать свое жилье и страшно искать новое, есть крупные домашние животные, с перевозкой которых могут возникнуть проблемы. При этом интересно, что подавляющее большинство (84%) респондентов заявили, что смирились бы с переездом, если кому-то из членов семьи (чаще всего муж\жена) предложили новую работу в другом городе.

*В исследовании приняли участие 4,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Оно проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года. 

31 июль 11:43 | : Будни

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