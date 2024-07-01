Двое из трех подрабатывающих не скрывают вторую работу от основного работодателя

Каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу, при этом отношение работодателей к совместительству сотрудников становится более нейтральным. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.



Помимо основной работы, каждый четвёртый россиянин (24%) дополнительно работает по совместительству: 17% открыто сообщают об этом своему работодателю, а 7% предпочитают держать такую информацию в секрете.



Согласно опросу, чаще других открыто подрабатывают респонденты в возрасте 35—44 лет (22%), сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (24%). Тайно же совмещают обязанности чаще мужчины (8% против 5% среди женщин) и россияне с доходом свыше 100 тысяч рублей (8% против 2% среди тех, чей доход до 50 тысяч рублей).



Опасения не беспочвенны: каждый четвёртый работодатель (26%) не одобряет, когда сотрудники совмещают работу в разных местах. Впрочем, такое отношение встречается все реже: в прошлом году отрицательно высказывалась каждая третья компания (31%). Сегодня 57% руководителей относятся к совместительству нейтрально, а еще 10% совершенно не против него.

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