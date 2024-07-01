К 2025 году будет увеличено число бюджетных мест в медвузах

Это одно из поручений, утвержденных по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. При этом Министерство здравоохранения совместно с регионами должно разработать план по сокращению дефицита медработников в субъектах до 2030 года. Об этом сообщает BFM.ru.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах с 2025 года. Также должны быть приняты меры по увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профобразования.

Минздраву совместно с региональными властями поручено разработать для каждого субъекта планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на ближайшие пять лет.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, Минздрав утверждает, что не хватает 35 тысяч врачей. Но, как следует из интервью Попович, опубликованного BFM.ru, «если смотреть по официальной отчетности, то получается примерно в десять раз больше, потому что больше 800 тысяч штатных единиц занимает 536 тысяч физических лиц. Они работают на полторы ставки. Все зависит от того, что именно считает Министерство здравоохранения в качестве недостаточного кадрового потенциала».

«Хорошо, что увеличивается число бюджетных мест, нам действительно нужно готовить врачей. Но у нас каждый год выпускается больше 35 тысяч врачей, и другой вопрос, что в отрасль приходят одна-две тысячи, может быть. Остальные уходят в какие-то смежные отрасли. И нужно понять, почему они это делают, почему их не привлекает медицинская сфера, почему они даже после целевого набора не возвращаются в отрасль. Не все, конечно, кто-то приходит, но очень большое число врачей не приходит туда. Или уходят уже опытные врачи либо уезжают лучшие из них, к сожалению», - сказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее мнению, эти меры возможно начнут срабатывать через семь-восемь лет. Попович считает, что тех врачей, которые ушли из отрасли, нужно привлекать любой ценой - искать методы, которые делали бы привлекательным возврат назад в профессию.

В марте в Минздраве заявляли, что в 2023 году в профессию пришли 95 тысяч врачей, а ушли из нее — 83 тысячи. Нехватка медицинских кадров в целом оценивалась в 92 тысячи человек.

О том, кого больше всего не хватает, и причинах ухода медиков, рассказал заведующий отделением амбулаторного звена одной из поликлиник города Москвы Денис Прокофьев:

— В первую очередь мы говорим о том, что не хватает самой востребованной медицинской специальности — это врача общей практики и медицинских сестер. Здесь есть ряд проблем, и они связаны в первую очередь с тем, что люди не хотят идти в медицину, потому что это длительный период обучения и не самые большие деньги. И сейчас делается целый комплекс мер социальной поддержки, который направлен на увеличение поддержки врачей на местах, земских врачей и врачей в отдаленной местности. Стараются максимально подобрать баланс социальных условий, при которых заниматься медициной захотят. Но надо понять, что это займет много времени, это не произойдет за один день, потому что обучение врача длится, как минимум, семь лет. Понятно, что, к сожалению, тот регион, который платит большую зарплату, фактически забирает врачей из других регионов. На сегодняшний день первое место по привлекательности для врачей занимают крупные региональные центры, в том числе Москва. Здесь очень важно, и давно этот вопрос поднимался, уравнять все регионы по заработной плате, тогда оттока кадров в региональные центры не будет. К этому стремятся.

— В чем может быть причина возникшей ситуации, на ваш взгляд?

— В первую очередь в том, что уходит старое поколение врачей, а на смену им не приходит молодое. Второе, есть профессии, в которых просто более выгодно работать. И третье, врачей вообще мало, это не самая простая специальность. Вы работаете с больными, поэтому просто немногие с этим справляются и, безусловно, есть более привлекательные и более простые профессии, молодежи это просто неинтересно.

— Что стоит сделать еще, помимо увеличения числа бюджетных мест?

— Давно стоит вопрос о служебном жилье, это крайне интересная мера, которая позволит привлечь молодых специалистов. Возможно, какие-то льготные ипотеки. Расширить социальный пакет, это, возможно, бесплатный проезд, субсидирование отдыха, определенные скидки при оплате коммунальных услуг. Это целый комплекс. То есть я не говорю о том, что врачей нужно приравнять к госслужащим, но нужно постараться максимально создать социальный пакет, это действительно позволит привлечь большее количество людей в государственную муниципальную медицину.

Ранее в Минздраве заявляли, что с 2019 по 2022 годы количество бюджетных мест в медицинских вузах увеличилось на 20%.