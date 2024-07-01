В Архангельске открылся международный конкурс электромонтёров наружного освещения

Право проводить международные соревнования в Архангельске заслужила команда «Горсвета», которая дважды становилась победителем конкурса.



На площадке у гимназии №3 соревнуются 8 команд, представляющих города: Архангельск, Москва, Санкт-Петербург, Минск, Барнаул, Екатеринбург, Саратов, Улан-Удэ.



«Вы работаете в той сфере коммунального хозяйства, которая динамично развивается. Поэтому так важно встречаться, обсуждать новейшие технологии, чтобы стремиться делать наши города светлее и комфортнее. Два года подряд команда нашего «Горсвета» показывала прекрасные результаты на соревнованиях, и для Архангельска – большая честь проводить конкурс в этом году на нашей земле. Благодарю всех организаторов, а участникам желаю успехов. Спасибо гостям из Республики Беларусь, которые приехали на соревнования: ваше участие, безусловно, важно и позволит обменяться опытом, чтобы всем вместе выработать эффективные решения. Болею за Архангельск, но пусть победит сильнейший», – обратился к участникам соревнований глава Архангельска Дмитрий Морев.



Кроме самого конкурса для гостей организована обширная программа. Параллельно проходит выездная конференция предприятий и учреждений по эксплуатации электросетей, где рассмотрят инновационные решения для модернизации сферы ЖКХ и обсудят возможности эффективного контроля качества продукции для энергокомплекса города.



«Несмотря на активный строительный сезон, к нам в город приехали сильнейшие команды, организована серьезная деловая программа. Благодаря соревнованиям на территории гимназии №3 будет смонтирована без бюджетных средств новая линия освещения, которая останется школе. Это важный шаг для дальнейшего развития комфортной городской среды», – сказал директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.