Мэр Северодвинска сразится за честь города в открытом этапе Чемпионата России по пляжнолму волейболу

В пятницу, 18 июля, Северодвинск в очередной раз станет площадкой для открытого этапа Чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. На самый северный этап чемпионата России приедут более 100 спортсменов из различных регионов России и стран СНГ. Планируется приезд титулованных пляжников со всей страны, в том числе чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. Турнир пройдет в четыре дня с 18 по 21 июля на берегу Белого моря.



«Архангельскую область в основной сетке турнира по специальному приглашению Всероссийской Федерации Волейбола будут представлять две мужские команды: Егор Курешов и Игорь Широкий, а я вместе с Дмитрием Журавлевым постараюсь приложить все усилия, чтобы достойно представить на этом турнире наш любимый Северодвинск. В этом году все пляжники играют новым мячом отечественного производства - ВОЛАР, этап Чемпионата в Северодвинске не станет исключением. Мы с напарником уже опробовали его», - написал в своей соцсетим ВКонтакте глава Северодвинска Игорь Арсентьев.



Он подготовил конкурс перед пляжным турниром, предложил в комментариях под постом придумать оригинальную кричалку для болельщиков о Северодвинске и пляжном волейболе. Среди 5 понравившихся вариантов будет разыгран главный подарок – мяч Волар BVL-100, который стал официальным мячом нового сезона соревнований по пляжному волейболу в этом году.

«Победителя я лично приглашу на официальную церемонию награждения победителей и призеров этапа Чемпионата России, где он получит этот подарок», - пообещал Игорь Арсентьев.