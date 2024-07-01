Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мэр Северодвинска сразится за честь города в открытом этапе Чемпионата России по пляжнолму волейболу

В пятницу, 18 июля, Северодвинск в очередной раз станет площадкой для открытого этапа Чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. На самый северный этап чемпионата России приедут более 100 спортсменов из различных регионов России и стран СНГ. Планируется приезд титулованных пляжников со всей страны, в том числе чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. Турнир пройдет в четыре дня с 18 по 21 июля на берегу Белого моря.

 «Архангельскую область в основной сетке турнира по специальному приглашению Всероссийской Федерации Волейбола будут представлять две мужские команды: Егор Курешов и Игорь Широкий, а я вместе с Дмитрием Журавлевым постараюсь приложить все усилия, чтобы достойно представить на этом турнире наш любимый Северодвинск. В этом году все пляжники играют новым мячом отечественного производства - ВОЛАР, этап Чемпионата в Северодвинске не станет исключением. Мы с напарником уже опробовали его», - написал в своей соцсетим ВКонтакте глава Северодвинска Игорь Арсентьев.

 Он подготовил конкурс перед пляжным турниром, предложил в комментариях под постом придумать оригинальную кричалку для болельщиков о Северодвинске и пляжном волейболе. Среди 5 понравившихся вариантов будет разыгран главный подарок – мяч Волар BVL-100, который стал официальным мячом нового сезона соревнований по пляжному волейболу в этом году. 

«Победителя я лично приглашу на официальную церемонию награждения победителей и призеров этапа Чемпионата России, где он получит этот подарок», - пообещал Игорь Арсентьев.

17 июль 15:09 | : Будни

Главные новости


Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК
Империя имени «Юлии Федоровой»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (195)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20