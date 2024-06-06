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Погнали в Архангельск! Столица Поморья – один из самых посещаемых российскими студентами городов

Запущенная в 2021 году по инициативе Президента России Владимира Путина, программа «Студтуризм» вошла в  четвертый этап. Этим летом студенты и молодые специалисты смогут путешествовать по 115 городам в 83 регионах России, а также посетить 21 город стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Благодаря этому проекту, учащиеся вузов могут путешествовать по российским регионам, останавливаясь в студенческих кампусах и общежитиях по доступным ценам. Об этом сообщается на новостном портале Регион29.

— В столице Поморья постоянным участником «Студтуризма» является Северный арктический федеральный университет, который организует для приезжих студентов фестивали, культурные мероприятия и различные экскурсии, — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил, что количество участников программы «Студтуризм» постоянно растёт: за три года число путешественников увеличилось в 12 раз.

— Программа не только развивает туризм, но и повышает интерес к науке, формирует чувство патриотизма и гордости за свою страну, — подчеркнул вице-премьер. — Студенты, аспиранты и начинающие специалисты изучают культурное и научное наследие регионов, расширяют кругозор, обмениваются опытом. Это соответствует цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по увеличению к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

В программе «Студтуризм» могут участвовать студенты всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие научно-исследовательскую деятельность. Чтобы отправиться в путешествие, нужно заполнить заявку на платформе «Студтуризм.рф» и получить положительный ответ от принимающей образовательной организации.

12 июль 17:11 | : Будни

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