Сапсерфинг пришел на Русский Север

С энтузиасткой относительно нового для российской глубинки вида спорта (или, скорее, релаксации) Валерией Ждановой задушевно поговорило издание «Регион 29»:

— Валерия, расскажите, пожалуйста, как давно вы катаетесь на сапе? С чего началось ваше увлечение? Почему решили попробовать?

— Первый раз я покаталась на сапе с инструктором, и, скажу честно, мне не очень понравилось. Был ветер и страх, как у всех новичков. Потом я уже самостоятельно взяла сап, и попробовала снова. Так в 2018 году я и влюбилась в этот вид отдыха и спорта на воде. Я каталась даже будучи беременной. Потом пришла идея купить еще сапов, делиться этим кайфом с другими людьми и учить их кататься. Но на тот момент уже был человек в Архангельске, который занимается организацией таких прогулок. Но нам удалось договориться, и мы решили продвигать этот досуг вместе. Так и появилось наше сообщество «СапСфера».

— Чем вас привлекает этот вид досуга? Как часто вы катаетесь?

— Меня привлекает он своей доступностью и комфортом. Катаюсь я часто, летом практически каждый день как с группами, так и одна. Особенно люблю уплывать далеко, где нет людей. Ложусь на сапборт, закрываю глаза и вода меня несет туда, куда ей надо. А, приближаясь к берегу, исследую новые территории. Для меня катание — это медитация. И спорт, конечно, тоже, так как при движении задействованы 97 процентов мышц. Стоит один раз в жизни купить сап, и можно забыть о тренажерном зале.

— Сейчас катание на сапах — довольно популярный досуг у северян. Как вы думаете, почему?

— Это реально доступный вид досуга на воде. Это не лодка, каяк или байдарка. Это мешок, в котором скручен сап. Ты его кинул в багажник, нашел водоем и можешь спокойно поплавать. Но, естественно, нужно обращать внимание на погоду. К сожалению, этого не делают многие новички. Они считают себя короля воды, и гребут прямо в волны. Конечно, этого делать не стоит.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем клубе любителей сапсерфинга. Чем он занимается, сколько в нем участников и какие у него задачи?

— В клубе работают два инструктора. Я и Матвей. Мы обучаем правильной технике становления на сапборт, боремся со страхами людей, которые думают, что у них не получится. Некоторым мы даем уверенность в себе. Была у нас девушка, которая боялась плавать, за зиму в бассейне она переборола свой страх воды, купила сап и даже выиграла соревнования местного уровня. Я считаю, что страхи только в нашей голове, и их нужно перебарывать. Мне безумно нравится учить людей вставать на сап. Сейчас мы запустили обучающую программу на базе отдыха. И во время прогулок, и во время обучения мы показываем, как правильно грести, чтобы не уставать как можно дольше. Делимся своим опытом, чтобы у людей это вызывало интерес. Наша идея заключается не в зарабатывании денег, а в популяризации этого вида досуга. Ни за какие деньги не купить эмоции людей. Поэтому мы и кайфуем от того, что делаем.

— Есть ли у вас любимые места для катаний? Какие из них точно стоить увидеть любителям сапсёрфинга?

— Места, локации, конечно, есть. Но я не люблю этим делиться. Каждую локацию, которую находим, мы тщательно обкатываем и изучаем местность, чтобы знать все подводные камни. Архангельск наполнен реками и потрясающими местами. Можно прийти на любую реку и сплавиться. Я, например, очень люблю лес, там всегда можно увидеть что-то новое — птиц, которые поют, животных, ягоды и грибы. Конечно же, с сапом можно рыбачить. Это отличная идея для любителей рыбалки. Но, в любом случае, — если вы идете кататься самостоятельно, всегда лучше кого-то предупредить об этом. Чтобы ваши близкие знали, где вас искать.

— Расскажите, пожалуйста, о правилах катаний. Что необходимо учесть и приобрести, чтобы избежать неприятной ситуации на воде?

— Конечно, есть правила, которые нужно соблюдать. Обязательно при покупке сапа нужно купить себе спасательный жилет. Важно помнить, что перевернуться на сапе и утонуть очень легко. Особенно, как я говорила, новички не обращают внимание на погоду, не правильно работают веслами и не учитывают другие нюансы. К катанию нужно подходить ответственно, потому что вода не прощает ошибок. Основные правила — это спасательный жилет, страховочный лиш, пристегнутый к ноге, гидрочехлы и гидросумки. И, если для вас этот водоем неизвестен, нельзя торопиться, нужно медленно плыть и изучать его.

— Как вы выбираете маршруты для катаний? Каким критериям они должны соответствовать?

— Мы обращаем внимание на дорогу к старту, должно быть место для разгрузки и комфортный спуск на воду. Это основные критерии. Я прислушиваюсь и к рекомендациям, но всегда приезжаю на место и заранее проверяю его.

— Как правильно выбрать сап и что нужно учесть при его покупке?

— Зачастую новички покупают сап просто потому, что он им понравился по внешнему виду и цене. Мы рекомендуем обращать внимание на сапы, которые стоят свыше 25-30 тысяч рублей. Цена, конечно, зависит от фирмы, проклейки, материалов и наполнения комплекта. У некоторых сапов есть двойная прослойка и даже третий защитный слой дна. Обращать внимание нужно и на весла.

— В Санкт-Петербурге есть фестиваль сапсерфинга. Как вы думаете, нужен ли такой фестиваль Архангельску?

— Это будет уже считаться плагиатом, поэтому мы стараемся придумывать что-то своё. Конечно, фестиваль — это очень здорово, но он требует большой подготовки, усилий и множества привлеченных организаций. Сначала я бы все-таки делала упор на правильность использования сапа и безопасность катаний, и только после этого уже можно устраивать фестивали. Это огромная ответственность, которая ложится на плечи организаторов. И не дай Бог что-то случится. Наблюдая, как люди впервые берут сапы в прокат, я удивляюсь, как они их используют — бегают, прыгают и совсем не понимают сути этого досуга.

— Как вы относитесь к людям, которые на сапах могут передвигаться несколько дней без остановки, преодолевая большие расстояния? Хотели бы вы поставить какой-нибудь рекорд?

— Безумно уважаю таких людей. Как раз сейчас из Вологды в Архангельск приплыл на сапе Стас Вулканов. Молодой человек преодолел более тысячи километров за 19 дней. Это уникально, интересно и смело. А мы ежегодно в Твери участвуем в любительских гонках Zavidovo SUP challenge, и каждый раз улучшаем результат сами для себя. В Архангельске у нас пока нет таких соревнований, но в этом направлении уже работаем. Думаю, скоро нам будет, чем поделиться.

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