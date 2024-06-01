Каждый четвертый архангельский студент видит себя бизнесменом

4 из 10 студентов в будущем мечтают стать бизнесменами.

37% архангельских студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причем в равной степени, как парни, так и девушки. 33% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (36% против 30% среди девушек).



Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причем чаще это парни, чем девушки (14 и 7% соответственно). Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идет об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч.

Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек — 55%, среди юношей — 49%.

(на фото: Стив Джобс в студенческие годы)