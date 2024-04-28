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Работодатели Поморья стали лояльней относиться к кандидатам с судимостью

В условиях кадрового дефицита выросло число компаний, где работают сотрудники с непогашенной судимостью. Работодателей, готовых принять на работу бывших осужденных, стало больше. 

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей по-прежнему не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. 

Такие работники сегодня есть в 7% архангельских компаний, что соответствует тенденции в целом по России. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 15%. 

По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года цифры выросли в 2 раза. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.

18 май 08:23 | : Будни

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