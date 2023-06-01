Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Работодатели Архангельской области пока не собираются снижать зарплаты сотрудникам

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей из Северо-Западного ФО (и в том числе Архангельской области) и выяснила, каковы их планы относительно зарплат сотрудников.

Половина местных компаний (53%) намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам. Для сравнения: по России в целом о таких планах заявили также более 50% компаний. Чаще всего это работодатели из ИТ-отрасли (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров народного потребления (62%). 

Еще 36% местных работодателей сообщили, что не планируют менять зарплаты сотрудников в этом году (по России в целом таких оказалось больше – 38%). Остальные 11% пока не определились (по России – 6%). Примечательно, что сокращение заработных плат пока не заявляется среди работодателей регионов СЗФО, при этом в других регионах России такая ситуация уже запланирована в 3% компаний. Чаще всего это работодатели из отрасли розничной торговли (8%), а также финансовых технологий (6%).

В 35% случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть, окладов. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть. В 27% компаний изменятся только премии. 

«Прошлогодняя шумиха вокруг неминуемого спада зарплат из-за экономического кризиса прошла. По причине дефицита рабочей силы и низкого уровня безработицы зарплаты растут и будут расти дальше. Конкуренция за кадры ведёт к увеличению заработных плат, хотя нехватка рабочих рук ограничивает возможности производства. Рост зарплат быстрее производительности труда становится проинфляционным фактором. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в бюллетене «О чём говорят тренды», - комментирует ситуацию Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности. 

Анализ заработных плат показал: среднее финансовое вознаграждение в вакансиях hh.ru растёт практически во всех значимых сегментах рынка труда. В частности, по России в целом увеличились зарплаты продавцов — 37 931 рубль в I квартале 2023 года (рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году), курьеров — 89 655 рублей (на 16%), работников инженерно-технического толка — 70 000 рублей (на 2%), рабочих — 68 965 рублей (на 9%). По прогнозам аналитиков hh.ru, зарплаты рабочего и массового персонала, курьеров, а также представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на 15% и более. В то же время практически не заметен рост зарплат у белых воротничков — в среднем кандидатам уровня «специалист» предлагали 58 000 рублей в I квартале 2023 года, что на 1% больше прошлогоднего показателя. 

«Те, кто остался в России, в основном держатся за рабочие места — люди научены кризисами 2008 и 2015 годов, а работодатели не готовы переплачивать после ухода иностранных компаний с рынка. В целом темпы прироста зарплат в этой профессиональной группе тоже будут сопоставимы с текущей инфляцией», - добавляет Наталья Данина. 

26 июнь 07:45 | : Экономика

Главные новости


Путин: «Они хотели, как в 17-ом»
Верхом на козе. К Дню памяти и скорби

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (295)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20