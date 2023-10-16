Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Работодатели хотят изменения Трудового кодекса в части увольнений

Уведомления об увольнении за 2 недели, положенные по закону, в настоящее время для работодателей недостаточно. Большинству компаний нужно не менее месяца, чтобы принять дела и найти замену сотруднику, покидающему компанию.

Наниматели против быстрых увольнений: 72% работодателей хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца.

 Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 85% архангельских работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры.

 Работодатели также высказывали свои пожелания по поводу увольнений руководящего состава: чтобы найти замену таким сотрудникам, нужно от 1,5 месяцев и более.

01 декабрь 07:42 | : Экономика

Главные новости


Начался Рождественский пост. О чем думать и что есть
Отпущен Ломоносов. Не бежал…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (13)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20