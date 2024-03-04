К разговлению готовьсь!

Сегодня в ночь к нам приходит Светлая Пасха. А с ней и разговление после Великого поста. Тоже таинство (пусть и кулинарное) со своими правилами и традициями.

До этого большого празднества большинство верующих держит сорокадневный пост, соблюдая строгие ограничения в пище, прежде всего, исключая из своего рациона скоромную пищу. Так делали и люди в старину. Уже тогда они знали, что выходить из говения следует правильно. В противном случае и нагрешишь, и будешь плохо себя чувствовать на Пасху.

· Время, когда можно начинать разговляться в Светлое Христово Воскресенье, зависит от того, присутствовали ли вы на праздничном богослужении в церкви или нет.

· Если да, то приступить к трапезе можно будет сразу, как только завершится литургия и вы причаститесь. Это означает, что сразу же после возвращения домой из храма утром вы можете смело садиться за праздничный стол и вкушать блюда, которые на него поставили.

· Если нет, вам придется подождать с праздничной трапезой до тех пор, пока в храмах не закончатся пасхальные богослужения.

Вы решили лично посетить ночное богослужение? Тогда придерживайтесь следующих традиций:

идите в храм, нарядившись в праздничную одежду и взяв с собой пасхальную корзинку с крашеными яйцами, куличами и другими продуктами;

после богослужения и освящения содержимого пасхальной корзины накройте дома утром стол для праздничной трапезы;

прежде чем начать разговляться, прочтите молитву;

разделите освященный в храме кулич и одну крашенку на столько частей, сколько членов вашей семьи присутствует за столом;

дайте каждому его часть кулича и яйца;

скажите: «Христос Воскрес!» (ваши близкие вам должны ответить «Воистину Воскрес!»);

вкусите от своей части освященной еды.

Только после этого можно будет отведать другие блюда, поставленные на праздничный стол.

И имейте ввиду, в этот день нельзя делать вот что:

В этот день нельзя делать вот что:

трудиться физически;

злоупотреблять скоромной пищей и алкоголем;

читать магические заговоры;

делать уборку;

заниматься ремонтом;

выполнять работы на огородных грядках и в саду;

посещать кладбище.

А в конце предлагаем меню пасхального обеда:

Салат «Пасхальный венок»

Яйца и морковь отварить остудить, вместе с сыром натереть на средней терке. Отварные или консервированные кальмары (лучше, если вам удастся найти в супермаркете копченые) нарезать тонкой соломкой. На плоскую тарелку в самый центр поставить стакан и начать вокруг него собирать салат слоями. Каждый слой при этом смазывать майонезом. Последовательность слоев такая — яйца, кальмары, морковь, сыр. Сверху салат можно украсить черной и красной икрой, или какой-нибудь одной из них. Также не забыть украсить зеленью, придав ему подобие венка.

Пасхальный борщ с хреном

Одну морковку, одну луковицу и корень петрушки очистить и обжарить на сухой раскаленной сковороде, 4 мин. Свинину вымыть, положить в кастрюлю и залить 4 л воды и довести до кипения. Снять пену. Добавить обжаренные овощи, соль, перец и варить на среднем огне 1,5 ч. Свеклу, оставшиеся лук и морковь очистить овощечисткой. Очистки от свеклы сложить в миску с ледяной водой и поставить в холодильник на 30 мин. Затем процедить и поставить на огонь. Как только вода начнет закипать, сразу снять с огня, иначе отвар потеряет насыщенный цвет. Лук, морковь и свеклу натереть на терке. Помидор нарезать кубиками. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить лук, морковь и свеклу, помешивая, 4 мин. Влить уксус, тушить 10 мин. Добавить помидоры и готовить еще 4 мин. Снять с огня. Нарезать сало небольшими кусочками. Сало обжарить на сухой сковороде до шкварок. Добавить квашеную капусту и готовить, помешивая, 30 мин. Мясо и овощи вынуть из бульона. Бульон процедить. Положить в бульон овощную зажарку, варить 10 мин. Добавить хрен. Довести борщ до кипения. Развести борщ свекольным отваром до нужного цвета и сразу снять с огня. Разобрать свинину на порционные куски. Разложить мясо по тарелкам и залить борщом. Подавать со сметаной и зеленью.

Пасхальная запеканка из потрохов (Сербия)

Яйца очистите. Обработайте потроха (говяжьи, свиные или бараньи), убрав все пленки, лишний жир и протоки. Сварите потроха в кипящей подсоленной воде, 20 мин. Затем порубите их ножом или проверните через мясорубку с крупной решеткой. Мелко нарежьте лук и отдельно порубите не слишком мелко всю зелень (и чеснок, если используется). Обжарьте лук в оливковом масле до нежно-золотистого цвета и остудите. Взбейте оставшиеся 5 сырых яиц с солью и 2–3 ст. л. холодной воды. Смешайте рубленые потроха с жареным луком и рубленой зеленью, еще немного посолите и щедро поперчите, влейте яйца и очень тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса (мешать лучше руками). Полейте оливковым маслом (2–3 ст. л.) и еще раз перемешайте. Щедро смажьте сливочным маслом и обсыпьте сухарями 2 прямоугольные формы для кексов размером примерно 25х10 см. Выложите в каждую немного фарша. Уложите вдоль на фарш по 3 яйца, выложите оставшийся фарш, тщательно его утрамбовывая. Щедро полейте оливковым маслом, посыпьте сухарями. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 30–40 мин. Подавайте с зеленым салатом.

ДА НЕ ПОКИНЕТ ВАС БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ ЗА ПАСХАЛЬНЫМ СТОЛОМ